شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعاملين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1443، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان للعاملين بالأزهر، على أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

1. أن يكون على رأس العمال وقت السفر للحج.

2. ألا يقل السن عن 59 سنة في 1 يوليو 2022.

3. ألا يكون قد سبق له الحج.

4. أن يتمتع بحسن السير والسلوك والكفاءة في عمله، مع تميزه بحسن الخلق، وألا يكون قد وقع علي أي جزاء تأديبي، أو محالًا للمحكمة التأديبية.

5. أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل. فعلى من يرغب في أداء الفريضة، تسجيل بياناته على الرابط التالي

https://service.azhar.eg/Services/hajj