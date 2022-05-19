شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشرق الأوسط بالنواب الأمريكى: الشراكة مع مصر فى مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأمريكى تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والإرهاب الدولى بمجلس النواب الأمريكى، اليوم الخميس، إن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية.

وأضاف دويتش - في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم - "نقف مع مصر ضد الإرهاب والعنف"، وقال النائب الأمريكى: "أدين الهجومين الأخيرين ضد الجنود المصريين في سيناء".

يذكر أنأحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول فى شمال سيناء، تمكنت من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحارى ضد أفراد الكمين، وتبادلت معه إطلاق النيران، مما أدى إلى مقتله والعثور بحوزته على (حزام ناسف – 2 قنبلة يدوية – سلاح آلى – 4 خزينة خاصة به – عدد 112 طلقة من ذات العيار).

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتى تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.