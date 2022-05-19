شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات جديدة من التموين حول خدمة تحديث رقم المحمول للبطاقات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرارات وتوجيهات جديدة أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، حيث أتاحت الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية، بالاضافة إلى موقع دعم مصر مجانا.

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.