شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مرشحا يتنافسون على منصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، القائمة المبدئية بأسماء المتقدمين على منصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة والتى كشفت عن تقدم 18 مرشحا.

وضمت القائمة المبدئية بأسماء المرشحين كلا من: الدكتور عمرو بسطويسى، والدكتور عمرو الحديدي، والدكتور أحمد محمد صبحى، والدكتور عصام على الطوخى، والدكتورة ألفت نوح رياض، والدكتور حاتم زكى عامر، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح، والدكتور أحمد محمود محمد خليف، والدكتور عمرو أحمد محمد عزام، والدكتور عبد الرحمن دسوقى النشار، والدكتور معتز محمود ابو العزم، والدكتور هشام جابر العنانى، والدكتور هشام صلاح طه، والدكتور محمد إبراهيم سويلم، والدكتور حسام صلاح، والدكتور منتصر حجازى، والدكتور محمد سعد هجرس، والدكتورة هالة محمود نجيب .