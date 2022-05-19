كسر ماسورة غاز بحدائق أكتوبر دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة المعنية ملابسات كسر ماسورة غاز بمنطقة بحدائق أكتوبر اليوم الخميس.

غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بكسر ماسورة غاز بمنطقة حدائق أكتوبر، دون نشوب حريق.

انتقلت فرق الإنقاذ البري مدعومة بسيارة إسعاف ورجال طوارئ الغاز وحي الهرم وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمنى بمحيط الواقعة، وتم غلق المحبس المغذي للمنطقة لحين الانتهاء من عملية إصلاح العطل.

كما جرى التنسيق مع رجال الحي وشركة الغاز، وجارٍ إصلاح الكسر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.