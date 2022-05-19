جثة مطعونة في أحد شوارع حلوان.. وكاميرات المراقبة تكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بجرح نافذ في حلوان.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن بالقاهرة، من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية؛ بالعثور على جثة شاب ملقاة بالشارع.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد.ح"، فى العقد الثالث من العمر، مُصاب بطعنة نافذة في البطن، ويرتدي ملابسه بالكامل، وعُثر بحوزته على هاتف محمول.

ورصدت كاميرات المراقبة بمحيط الحادث الضحية حال محاولته الهروب والركض وهو مصاب، عقب طعنه على يد أحد الأشخاص.

وبينت التحريات الأولية قيام مسجل خطر يدعى "ع"، بائع مخدرات بقتل الضحية أثناء محاولة سرقته بالإكراه، وأن الضحية مدمن "هيروين"، وكان في طريقه لشراء مخدرات واعترضه الجاني وحاول سرقته بالإكراه، وقام الضحية بمقاومته فطعنه بمطواة كانت بحوزته.

وتكثف الاجهزة الأمنية الجهود لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم الهارب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.