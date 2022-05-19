الوزراء: ضم أراضٍ وعقارات في القاهرة والجيزة لمشروع مونوریل العاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قرَّر مجلس الوزراء ضم بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، واللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوریل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، وذلك على ما تضمنته المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف، حيث يضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارا رئیس مجلس الوزراء رقما 2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021.

ونصَّت المادة الثالثة على أنه يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرین بالخرائط والكشوف وكروت الوصف ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق دون مقابل.

جاء ذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2020، باعتبار مشروع خطي مونوریل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما من أعمال المنفعة العامة.

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