رئيس تطوير الوافدين تتابع آخر استعدادات أكاديمية مواهب وقدرات تمهيدا لافتتاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، تجهيزات أكاديمية مواهب وقدرات بمعهد البعوث الإسلامية الابتدائي، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، ودعم وتشجيع المواهب الواعدة من تلاميذ المعهد المشاركين بالأكاديمية.

وصرحت الدكتورة نهلة الصعيدي أنه منذ اليوم الأول للإعلان عن أكاديمية مواهب وقدرات، ونحن حريصون على اكتشاف مواهب التلاميذ، و تأهيلهم من خلال ورش عمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية تقام على مدار العام الدراسي، لتوجيه طاقتهم الكامنة للقيام بالسلوكيات الصحيحة، واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة تربوية وترفيهية هادفة تزرع الثقة في نفوسهم.

وأكدت دعم و تشجيع أبناء هذه الفئة العمرية، والعمل الدؤوب على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتنميتها بأسلوب علمي يشارك في وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين في المجالات الفنية والثقافية المختلفة.

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