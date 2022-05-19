طقس الجمعة: حار نهارًا.. وظاهرة واحدة مسيطرة على كافة الأنحاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليًا في درجات الحرارة.

وتتوقع الهيئة، أن يسود الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود ليلًا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا، نشاط رياح على كافة الأنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.