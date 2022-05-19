توجيه جديد من التموين بشأن تحديث البطاقات.. استثناء لهذه الفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 19 أبريل، توجيهًا وزاريًا رقم (9) لسنة 2022، بشأن تحديث بطاقات التموين للمواطنين.

وجاءت التوجيهات على النحو التالي:

المادة الأولى:

تيسيرًا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على بون صرف الخبز (توجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/6/30.

المادة الثانية:

فتح موقعي (دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرًا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى 2022/6/30.

المادة الثالثة:

يتم التنبيه على مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة الآتي:

- الخدمة مجانية تمامًا

- المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة، ورقم تلفون مسجل باسم رب الأسرة، ولا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.

- لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين.

المادة الرابعة:

يستثنى أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول، على أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وإرسال أصول المستندات إلى ديوان عام الوزارة في الإدارة العامة للبطاقات لاتخاذ اللازم.

المادة الخامسة:

يسري هذا التوجيه اعتبارًا من تاريخ صدوره.

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