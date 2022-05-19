الإسكان تكشف موعد انتهاء الواجهات الزجاجية بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، نسب تنفيذ أعمال الواجهات الزجاجية بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عباس في تصريحات تليفزيونية، أنه تم الانتهاء بنسبة 90% من الوجهات الزجاجية بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هناك 10 آلاف عامل ومهندس مصري يعملون في مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية.

وأضاف عباس، أن 30 يونيو 2022، سيتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة وسيكون تم الانتهاء من الجزء الأكبر بها قائلا:"الانتهاء من أغلب واجهات الأبراج في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية" بفضل سواعد المصريين الذين كانوا يعملون في أكثر من وردية على مدى الساعة.

وأكد عباس، أن العمل يسير على قدم وثاق في باقى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في العاصمة نقلت خبرتها إلى الشركات المصرية المصرية التي تعمل معها مثل ما حدث في حي المال والأعمال مع الشركة الصينية.

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