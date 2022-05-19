شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تهنئ مصر على استراتيجية المناخ: خطوة محورية لمستقبل مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ برنامج الامم المتحدة الإنمائي وممثله المقيم أليساندرو فراكاسيتي مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مؤكدا على أنها خطوة محورية ستوجه جهود مصر من أجل مستقبل مستدام والتكيف مع المناخ المتغير.

وأضاف ممثل الامم المتحدة المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى: "يفخر برنامج الأمم المتحدة بتلك الشراكة مع الحكومة المصرية ويتطلع إلى مواصلة دعم العمل المناخي في مصر".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم، الخميس، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، خلال مؤتمر حضره كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : لقد جاءت "رؤية مصر 2030" لِتُركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر، مضيفا أن تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.