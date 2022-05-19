شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فلسطين فى القاهرة تعلن بدء التسجيل لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة صباح اليوم الخميس، عن بدء التسجيل لموسم الحج للمواطنين الفلسطينيين المقيمين فى جمهورية مصر العربية للعام 1443هـ/2022.

وأوضحت السفارة الفلسطينية في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه على المتقدمين المبادرة بالتسجيل بالسفارة لدى قسم الشؤون القنصلية، حيث سيفتتح باب التسجيل بدء من الأحد 22 مايو حتى الخميس 26 مايو الجارى.

وأوضحت السفارة وجوب أن يحمل المتقدم للحج أصل وثيقة السفر متضمن الإقامة السارية بشرط ألا تقل صلاحية الوثيقة وكذلك الإقامة عن ستة أشهر من يوم السفر، وإحضار صورتين شخصية للمتقدم للتسجيل، وضرورة أن يكون المتقدم للحج لا يزيد عمره عن 65 عاما ، وألا يكون قد سبق له الحج ، وتشير السفارة النظر إلى أنه سيتم الاعلان عن التكلفة المالية بشكل دقيق بعد حصرها مع الجهات المعنية .