شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر ومالطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، اجتماعاً افتراضياً بين الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية المالطية آير مالطا ورئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو للطيران لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر ومالطا، بما يُؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.

أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار إلغاء نظام قوائم سلطات الصحة العامة المالطية للسفر، حيث كانت مصر مُدرَجَة على إحدى تلك القوائم، مع العديد من الدول الأخرى، والتي تعني حالياً حرية السفر بين البلدين بشرط تقديم شهادة تطعيم سارية ضد فيروس كورونا المستجد، أو شهادة تعافي حديثة من الفيروس، أو شهادة اختبار PCR قبيل السفر لمالطا بـ 72 ساعة، أو شهادة اختبار سريع rapid test قبيل السفر لمالطا بـ 24 ساعة، بما يُمثِلَه ذلك من فرصة مواتية لتشجيع الأعمال والسياحة المُتبادلة.

أشار السفير أنيس إلى المقترحات التي سبق أن تناولها مع هيئة السياحة المالطية، وكبرى الشركات السياحية ومُنظمي الرحلات في مالطا، ومنها أهمية تحويل مصر -في ضوء موقعها الجغرافي المُتميز- إلى مركز إقليمي Regional Hub لرحلات الطيران إلى مقاصد أبعد تهم المسافرين المالطيين في كل من دول جنوب شرق آسيا والدول الأفريقية، فضلاً عن بحث سبل التسيير المشترك للرحلات بين خطوط الطيران المعنية والمُهتمَة في البلدين.