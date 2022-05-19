شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بحضور رئيس الوزراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أحد فنادق القاهرة الكبرى إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من الوزراء منهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلي ممثلي عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وستبدأ بعد قليل فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بجلسة نقاشية بمشاركة الوزراء الحاضرين، بالإضافة إلى ممثلي عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، الذى يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وأن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.