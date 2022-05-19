شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع عن توسعة القناة: "كأننا بنعمل قناة سويس جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس يتم فيها حاليا مشروع جديد لتطوير 40 كيلو جنوبا بداية من الكيلو 122 للكيلو 162، لافتا إلى أن التطوير يشمل البحيرات المرة بواقع 10 كيلومتر أزدواج، وتوسعة وتعميق في 30 كيلو متر أخرين، «كأننا بنعمل قناة سويس جديدة، واللي بنعمله ده هياخد سنتين».

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن ما يتم في الهيئة سيزيد عدد السفن في القناة لـ6 سفن بداخل المجرى، حيث إن عدد السفن قد زاد وكان متوسطه سابقا 60 سفينة ووصل حاليا إلى 70 سفينة بالمتوسط يوميا.

واستطرد: «التعميق والتوسعة هيسمح بتحسين حركة الملاحة في الجزء ده بنسبة 28%، والجزء ده اللى حصل فيه حادثة إيفرجيفن، والمكان ده فيه منحنيات حادة، وبالتوسعة الجديدة هسيسهل للقباطين الملاحة فى هذا الجزء».

وأوضح أن تلك التوسعة كانت موجودة من قبل في خطط تطوير القناة، وكان من المفترض أن تتم عملية التوسعة يناير 2022 ولكن تم تقديمه مدة 6 أشهر، «كان من ضمن الخطط الجديدة أنها تتعمل، وعجلنا بيه بسبب جنوح السفينة ولتقديم خدمات متميزه للعملاء».

وتابع: «بدأنا من سنة وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شرفنا مايو السنة اللي فاتت وعرضنا عليه الخطة وبدأنا وهنخلص في يونيو 2023».