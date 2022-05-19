شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "التموين": إتاحة تحديث رقم المحمول لأصحاب البطاقات عبر بوابة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري، توجيه وزاري رقم ( 9) يقضي بإتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية،بالاضافة إلى موقع دعم مصر.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم 9 الصادر اليوم ، أنه تيسيرا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة علي بون صرف الخبز( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/9/30 .

وتضمنت المادة الثانية أنه يتم فتح موقعي ( دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى 30 يونيو.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

غدا طقس حار ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

وكالة الأنباء الأردنية: العاهل الأردنى يوافق على تحديد إقامة شقيقه الأمير حمزة

وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للعاهل الأردني منذ الثالث والعشرين ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في مرسوم ملكي أصدره الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا .

وبحسب الوكالة، وجه الملك رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، فيما يلي نصها:

"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين.

الأهل والعزوة، أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث إليكم بخالص مشاعر الود والاعتزاز بكم أبناء أسرتنا الأردنية الواحدة. فأنتم منبع الأمل، وأنتم مصدر العزم. معكم وبكم نستمر في بناء وطننا الأبي، الذي سيظل أنموذجا في المحبة والتماسك والوئام والانتصار على التحديات مهما عظمُت.

أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية "الفتنة" العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه. ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله.

ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. وللأسف، يؤمن أخي حقا بما يدعيه. والوهم الذي يعيشه ليس جديدا، فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا. فما يلبث أن يتعهد بالعودة عما هو عليه من ضلال، حتى يعود إلى الطريق التي انتهجها منذ سنوات؛ يقدم مصالحه على الوطن بدلاً من استلهام تاريخ أسرته وقيمها، ويعيش في ضيق هواجسه بدلا من أن يقتنع برحابة مكانته ومساحة الاحترام والمحبة والعناية التي وفرناها له، يتجاهل الحقائق، وينكر الثّوابت، ويتقمص دور الضّحية.

الحكومة: مخزون مصر الاستراتيجى من الأقماح لم يتأثر بتقلبات السوق العالمية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمى تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي، والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام الجاري، مع سعي الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح، لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

وفي سياق متصل، يتم العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، إلى جانب توافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة 5.6 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، واحتياطي الأرز يكفي 8.7 شهر.