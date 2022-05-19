شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع وزيرة خارجية إستونيا ملفات التعاون الثنائي بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيا من وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس، حيث تم تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة على ضوء الخبرة الإستونية المتميزة في هذا المجال؛ وذلك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الملفات الدولية والإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها. كما تطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة التشاور بين البلديّن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك في إطار استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.