شكرا لقرائتكم خبر عن سنابل الخير تدخل صوامع مصر.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها سنابل الخير تدخل صوامع مصر.. محافظ أسيوط يعلن توريد 68 ألف طن وبنى سويف تورد85 ألفا و752 طنا حتى الآن.. محافظ الشرقية يتابع حصاد 28 فدانا بنظام الرى بالتنقيط.. والإسماعيلية تتسلم نحو 17 ألف طن

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