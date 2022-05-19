شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات جديدة على حزب الله اللبنانى، وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص و8 شركات على لائحة المكتب بتهمة تمويل حزب الله، حسبما ذكرت شبكة "العربية".

واستهدفت على وجه التحديد رجل الأعمال اللبنانى أحمد جلال رضا عبد الله "الوسيط المالى" لـ"حزب الله"، إضافة إلى خمسة أشخاص على صلة به و8 من شركاته فى لبنان والعراق.

وأشار المكتب فى بيان إلى أن الشخصيات والشركات الذين استهدفتهم واشنطن هم على التوالي: أحمد جلال رضى عبد الله، على رضا عبد الله، حسين أحمد جلال عبد الله، حسين رضا عبد الله، حسين كامل عطية، جوزيف إيليا هيدموس.

كما فرض عقوبات على مؤسسة "منتوجات المختار"، وشركة "فوكوس ميديا ش.م.ل."، وشركة "فوكوس ميديا ش.م.ل. أوف شور"، ومؤسسة "يونايتد جنرال كونتراكتينغ"، ومؤسسة "يونايتد جنرال هولدينغ"، ومؤسسة "يونايتد جنرال أوف شور"، ومؤسسة "يونايتد جنرال سرفيسيز".