شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر عضوا بالمجلس التنفيذى ونائبا لرئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى دورتها العادية الـ 57 بالقاهرة، وكان من أبرز قراراتها التجديد للمجلس التنفيذى للمنظمة برئاسة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية نائبا للرئيس، وبعضوية المغرب، الكويت، سلطنة عمان، السودان، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لمدة عامين، كما قررت عقد الجمعية العمومية القادمة في العاصمة العراقية بغداد.

وفي بداية الاجتماع سلمت سلطنة عمان رئاسة الجمعية العمومية الدورة العادية ال ٥٧ للمنظمة إلى دولة فلسطين.



ووجه رئيس ديوان الموظفين الدكتور موسى ابو زيد باسم الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ للدعم الذي تقدمه مصر للشعب العربي والمنظمات العربية، وموجها الشكر أيضا للحكومة والشعب المصري.. قائلا:" نتابع ما يحدث في مصر من تنمية في كل المجالات وهو ما يدعونا للتفائل والأمل بأن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة".. كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور صالح الشيخ، على الدعم المقدم للمنظمة كدولة مقر.



ورحب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يمثل مصر في المنظمة، بالوزراء ورؤساء الوفود لقبول الدعوة بعقد الجمعية العمومية الدورة العادية رقم ٥٧ في مصر، كما وجه الشكر لسلطنة عمان لرئاستها المتميزة للدورة السابقة للجمعية، ومعربة عن أمنياته بالتوفيق لدولة فلسطين في رئاستها للدورة الحالية.



وناقشت اجتماعات الجمعية العمومية عدة موضوعات على رأسها انتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين (مايو 2022 – مايو 2024)، كما ناقشت متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجمعية العمومية في دورتها العادية (55) والاستثنائية (56)، وتقارير انجازات المنظمة للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، إلى جانب استعراض تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة 2018، 2019، 2020، 2021، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقارير، كما تم عرض عدة تجارب إدارية ناجحة بعدد من البلدان المشاركة، منها تجربة جمهورية مصر العربية الخاصة بمركز تقييم القدرات والمسابقات.