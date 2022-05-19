شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توريد مليونى و270 ألف طن قمح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين، إن حجم الكميات الموردة من المزارعين فى مختلف أنحاء الجمهورية من محصول القمح لنقاط الاستلام بلغت حتى اليوم 2 مليون و270 ألف طن، مشيداً بوعى الفلاح المصرى الذى يدعم وطنه ويورد هذا المحصول الاستراتيجي لصوامع الدولة.

وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "dmc"، أنه من المتوقع أن تستلم الدولة كميات أكبر من محصول القمح هذا العام، وتابع: "المستهدف من 4 إلى 5 ملايين طن وقد نتجاوز ذلك الرقم".

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمى تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجى من القمح يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى أنه تم بدء موسم توريد القمح المحلى، والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام الجاري، مع سعي الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح، لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

وفي سياق متصل، يتم العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حاجة الاستهلاك المحلي في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث تم توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4 أشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 5 أشهر، إلى جانب توافر مخزون من مختلف أنواع الزيوت تكفي لمدة 5.6 شهر، وتم التعاقد على كميات جديدة منها، واحتياطي الأرز يكفي 8.7 شهر.