مع 3 تحويلات مرورية.. غلق كلي لمحور العروبة بالاتجاهين 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع كوبري سيارات شارع السكة البيضاء مروراً أعلى محور العروبة لتنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبري.

ويستلزم الغلق الكلي لمحور العروبة بالاتجاهين عند تقاطعه مع شارع السكة البيضاء ، وذلك اعتباراً من الساعة 12صباح يوم الجمعة الموافق 20/5/2022 وحتى 6 صباح يوم السبت الموافق 21/5/2022.

وتنفيذ التحويلة المرورية التالية:- القادم من مناطق السيدة عائشة غلق مطلع كوبري الفردوس مع تحويل حركة المرور يميناً مسطح كوبري الفردوس تجاه محور جيهان السادات فمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

- القادم من شارع قنصوة غلق مسطح كوبري الفردوس تجاه ميدان العروبة مع تحويل حركة المركبات تجاه مطلع ومنزل كوبري الفردوس المستحدث فمحور جيهان السادات تجاه مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

- القادم من مناطق المطار غلق كوبري العروبة مع تحويل حركة المرور تجاه مسطح كوبري العروبة فيميناً امتداد رمسيس تجاه مناطق العباسية ووسط المدينة.

- القادم من مناطق الفنجري غلق مطلع الكوبري المستحدث (كوبري الترام القديم) مع تحويل حركة المرور يميناً شارع منظمة الوحدة الأفريقية أو استكمال السير تجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر.

- القادم من امتداد رمسيس (ممدوح سالم) غلق حركة اليسار بميدان العروبة واستكمال السير تجاه مناطق العباسية أو الدوران والعودة تجاه طريق النصر فمحور جيهان السادات.

- القادم من امتداد رمسيس (ميدان العباسية) غلق مسطح كوبري العروبة واستكمال السير بامتداد رمسيس تجاه طريق النصر فمحور جيهان السادات.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.