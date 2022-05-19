قبل محاولة تفجير نفسه.. ماذا وجدت الداخلية بحوزة "إرهابي شمال سيناء"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ذكرت وزارة الداخلية إن قوات الأمن عثرت اليوم الخميس بحوزة الإرهابي الذي حاول الانتحار في شمال سيناء على حزام ناسف، وقنبلتين يدويتين، وسلاح آلي، و 4 خزائن، و١١٢طلقة من ذات العيار.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، عن إحباط محاولة انتحار عنصر إرهابي داخل كمين في شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس، أنه أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول بشمال سيناء أحبطت محاولة عنصر إرهابي بعمل انتحاري ضد أفراد الكمين وتبادلت معه إطلاق النيران ما أدى إلى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.