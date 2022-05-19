انقلاب سيارة محملة بالزلط بالطريق الدائري الأوسطي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات بحي حلوان، اليوم الخميس، بلاغل بحادث سيارة بالطريق الدائري الأوسطي.

وعلى الفور انتقلت هالة سيد عبدالنبي، رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنيه بالتنسيق مع الدفاع المدني ورجال المرور والإسعاف إلى مكان حادث التصادم.

وأسفر الحادث عن انقلاب السيارة محملة بالزلط ولا يوجد خسائر بالأرواح ولا إصابات.

وتمكن رجال المرور وإدارة الأزمات بالحي من رفع السيارة وفتح الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.