نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تواصل أعمال تطوير وتقنين أوضاع شق التعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لبحث أعمال التطوير وتقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان بحضور العميد ماجد فوزي المدير التنفيذي للمشروع والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وممثلي شركات المرافق المياه والصرف الصحي.

واستعرضت جيهان عبدالمنعم أعمال التطوير التي تتم حاليا بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بحي طره للوقوف على آخر المستجدات بموقع الأعمال وتقييم مستوى وكفاءة ما تم بهدف تحسينها للأفضل بما يتناسب مع أهمية ومكانة هذا المشروع القومي.

وأكدت المتابعة الميدانية المستمرة أولا بأول لكافة الأعمال لحين إنجاز الأعمال ووجهت بالتدخل السريع لجميع الأجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات والقمامة ورفع الردش والسحالة وتكثيف أعمال التطوير للانتهاء من الأعمال القائمة وفقا للجدول الزمني وتذليل أية عقبات للانتهاء منها في الوقت المحدد وبكفاءة عالية بما يليق بهذه المنطقة الصناعية والتي تعتبر إحدى قلاع صناعة الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

كما وجهت بالإسراع في إنجاز ورصف الكيلو الأول وإنجاز الوصلات الفرعية لمنطقة المفارق إلى جانب عمل محضر تنسيقي للمرافق لبدء أعمال الرصف مع تقديم كافة الخرائط الموقعة والمعتمدة والمدون عليها كافة المرافق من مياه و كهرباء وصرف صحي للاسراع في إنجاز الأعمال.

كما شددت على ضرورة وجود أفراد المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بصفة يومية والمرور بنطاق الحي على مدار الساعة للنهوض والارتقاء بمنظومة النظافة وللحد من المخالفات وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات بمدخل شق الثعبان ومخالفات المعارض بالتنسيق مع شرطة المرافق من خلال الحملات المستمرة على الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط.

وفيما يخص ملف تقنين أوضاع أصحاب المصانع والورش تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية سير الاعمال وأكدت على ضرورة الانتهاء من دراسة جميع الملفات المقدمة في أقرب وقت مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من كافةالاعمال وازالة اية عقبات او مشاكل من شأنها تعرقل تقنين الاوضاع و تيسيير كافة الاجراءات من فحص الاوراق ومعاينة المساحات على ارض الواقع ومراجعة ملفات تقنين الاوضاع .

وايمانا بأهمية السرعة و الالتزام بالجدول الزمني للاعمال اكدت السيدة المهندسة نائب المحافظ بضرورة تكاتف الجميع لتحقيق هذا الانجاز والانتهاء من الاعمال الى جانب الاهتمام بتطوير المنطقة لتعد خطوة هامة لتصحيح المسار والاستفادة من مقدرات الدولة لما تشمله من تطوير وتحديث وتدعيم لكافة الخدمات المقدمة من تدعيم شبكات المرافق واعادة رفع كفاءة الطرق واعداد مخطط استثماري يليق بأهمية ومكانة هذه المنطقة الصناعية لذا وجهت القيادة السياسية بتطويرها وتقنين اوضاعها لتدخل الورش والمصانع بعد تقنينها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتصبح مركزا عالميا متطورا في الانتاج والتصدير.