بالمجان.. موقع دعم مصر يستقبل طلبات المواطنين لتسجيل رقم الهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين إلكترونيًا مجانًا على موقع "دعم مصر"، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقًا.

ويستطيع صاحب بطاقة التموين، ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، الدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيًا، بالتزامن مع استقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول، وأنه عقب تسجيل رقم المحمول يتم إلغاء الرسالة التي تظهر على بون الصرف خلال 48 ساعة من تقديم طلب التسجيل والتي تفيد بضرورة تسجيل رقم الهاتف.

اقرأ أيضًا..

- التموين تكشف شرط إضافة المواليد على بطاقات الدعم