وزير الزراعة: إنتاجية المحاصيل ستتأثر بالتغيرات المناخية.. وقد تختلف مواعيد الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة متهم بتأثيره في الانبعاثات الكربونية بنسبة عالية وهذا غير صحيح فهو قطاع يستخدم في التخفيف من الانبعاثات.

وأضاف القصير، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، اليوم الخميس، أن العالم حاليا يفكر في إطلاق منصة لتجارة الكربون وسيكون قطاع الزراعة من أهم القطاعات فيها.

تابع: "القطاع الزراعي الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، وقطاع الزراعة في مصر وعالميًا سيتأثر في حجم إنتاجية بعض المحاصيل ويمكن للبعض الآخر أن يتأثر، كما أن زيادة معدلات استهلاك المياه للمحاصيل نتيجة زيادة معدلات البحر".

وواصل: "التغيرات المناخية تؤدي إلى تدهور الأراضي والجفاف وزيادة معدلات التصحر، وستؤدي إلى التأثير على ملوحة التربة وانتشار بعض الأمراض والأوبئة العابرة للحدود".

وأشار وزير الزراعة إلى أن تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي يمكنها مواجهة الأمر منها استنباط أصناف تتناسب مع الظروف المناخية،وإطلاق نظام تحسين كفاءة استخدام المياه والتحول لنظام الري الحديث.

وواصل: مواعيد الزراعة قد تختلف بسبب التغيرات المناخية وسيتم تعزيز والتوسع في منظومة الإنذار المبكر.

وانطلق قبل قليل مؤتمر وزارة البيئة من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويحضر المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وتتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، ونيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، وعدد من الوزراء والإعلاميين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وتحتوي الاستراتيجية على برامج التكيف والتخفيف حتى عام 2050 في كل القطاعات من أهمها: الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية، ويقدر إجمالي تكلفة برامج التخفيف بحوالي 211 مليار دولار، بينما يصل إجمالي تكلفة برامج التكيف إلى 113 مليار دولار حتى 2050.

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