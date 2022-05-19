حملة لتشجيع الفلاحين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في 3 محاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

زارت ِالدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبني سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف.

وعقدت "رجب" لقاءات مع المزارعين بحضور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة، ومسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية، لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم واهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأضافت "رجب" أنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك في منظومة الزراعة التعاقدية.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان أعلن في وقت سابق التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية في محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول.