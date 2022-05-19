طلب برلماني لعدم إزالة منازل قرية غيتة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن قيام وزارة النقل بتطوير طريق الإسماعيلية الزراعي وتعذر توسعته أمام قرية غيتة مركز بلبيس – محافظة الشرقية، نظرًا لوجود مساكن القرية المنشأة منذ عام 1913.

وقال "سويلم"، إنه طالب خلال الاجتماع الذي حضره محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الأخذ بمقترحات الأهالي في الاعتبار، وذلك بإنشاء بلاطة خرسانية على حرم ترعة الإسماعيلية بطول 950 متر، وإنشاء حارتين مروريتين بعرض 7 متر لكل حارة للحفاظ على مساكن المواطنين، مشددًا على استبعاد خطة وزارة النقل بإزالة المنازل نظرًا لارتفاع قيمة التعويضات المطلوبة.

وتقدم سويلم، خلال الاجتماع بالشكر للقيادة السياسية لما يتم من إنجازات في ربوع مصر بصفة عامه والريف المصري وصعيد مصر بصفة خاصة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة.

واقترح "سويلم"، إمكانية إنشاء بلاطة خرسانية علي حرم ترعة الإسماعيلية أو تقليل عرض الحارات المرورية في منطقة قرية غيته بمساحة 450 متر للحفاظ على مساكن

أهالي القرية، معبرًا عن تقديره لكافة أجهزة الدولة.

وأكد النائب، أنه يساند الدولة المصرية في كل تحركاته ولكن يجب أن نعطي مزيد من الدراسة للبدائل المعروضة بما لا يعيق خطة الدولة لإنشاء المشروعات العملاقة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مطالبًا الحكومة بإعداد المزيد من دراسة البدائل بما لا مشروعات الدولة.

وأضاف النائب، أن ما يقدمه من مقترح في هذا الشأن سيقلل من الأعباء المالية على الدولة في التعويضات للمتضررين، وسينهي أزمة أكثر من 300 أسرة من أهالينا البسطاء وسيستكمل المشروع وسيحقق النتائج المرجوة.