الأحد.. الجيزة تنظم معرضًا للحرف والصناعات اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، إقامة معرض للحرف والصناعات اليدوية المتميزة، يوم الأحد المقبل.

ودعا الجهاز، في إعلان عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، أصحاب الحرف والصناعات اليدوية المتميزة الراغبين في المشاركة بالمعرض، الحضور إلى مقر الجهاز لتسجيل بياناتهم وذلك من يوم الأحد الموافق 2022/5/22، وحتى اكتمال العدد.

وأشار إلى أن عنوان الجهاز: 300 میدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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