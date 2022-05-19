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الأحد.. الجيزة تنظم معرضًا للحرف والصناعات اليدوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، إقامة معرض للحرف والصناعات اليدوية المتميزة، يوم الأحد المقبل.

ودعا الجهاز، في إعلان عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيسبوك"، أصحاب الحرف والصناعات اليدوية المتميزة الراغبين في المشاركة بالمعرض، الحضور إلى مقر الجهاز لتسجيل بياناتهم وذلك من يوم الأحد الموافق 2022/5/22، وحتى اكتمال العدد.

وأشار إلى أن عنوان الجهاز: 300 میدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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