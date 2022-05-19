شكرا لقرائتكم خبر عن ‎استثناء أسر السجناء و كبار السن من تسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.