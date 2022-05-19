شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأخطاء الشائعة عند القيام بالإنعاش القلبى الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الإسعاف أن الخط الساخن لديها 123 فى كل أنحاء الجمهورية، ونشرت الصفحة الرسمية للهيئة عبر موقع "فيس بوك" الأخطاء الشائعة عند القيام بالإنعاش القلبى الرئوى.

وخلال التقرير التالى ننشر أبرز الأخطاء الشائعة عند الإنعاش القلبى الرئوى:

1 - استلقاء المصاب على سطح غير مستوى كالسرير أو الأريكة لأن ذلك يجعل الضغط على الصدر غير فعال وبلا جدوى والطريقة الصحيحة استلقاء المصاب على سطح صلب كالأرض.

2 - الخطأ الشائع الآخر الضغط على الصدر فى الجهة اليسرى اعتقادا بوجود القلب فى هذه الجهة لأن ذلك قد يؤدى لكسر الضلوع والطريقة الصحيحة مكان وضع اليد يكون فى منتصف عظمة القص فى منتصف الصدر.

3 - الضغط على الصدر ليس بالقوة المطلوبة حيث إن العنف يحدث إصابات بالأعضاء الداخلية والضلوع وحال ضعف الضغطات لا تجعل القلب يضخ الدم للأعضاء الحيوية ويكون غير فعال والطريقة الصحيحة يجب مراعاة عمق وقوة الضغطات، والرضع بإصبعين فقط والأطفال يد واحدة والبالغين بكلتا اليدين.

وأوضحت الصفحة أن الإنعاش القلبى الرئوى من أهم الإسعافات الأولية التي يجب تعلمها والتدرب عليها وفهم قواعدها فهى طوق النجاة في حالة توقف القلب عن ضخ الدم وحدوث الموت التدريجى.



الإخطاء الشائعة



جانب من الأخطاء الشائعة



أخطاء شائعة