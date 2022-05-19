شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ليتوانيا بالقاهرة: بقايا الطعام تسبب مشاكل للبيئة.. وممتن لمصر لاستضافة cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال سفير ليتوانيا بالقاهرة ارتوراس جالوناس، إن مصر وليتوانيا يعملان بشكل جاد معًا لتطوير الروابط السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن إضافة قضية المناخ فى جانب من جوانب التعاون، يؤدى إلى علاقات أكثر استدامة وعمق.

وأشار السفير فى مقطع فيديو نشره موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الخاص بالاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أن ليتوانيا تدعم مؤتمر الأطراف في دورته السبعة وعشرين، معلنًا امتنانه لمصر لإستضافتها المؤتمر هذا العام، وأنها ستكون فرصة رائعة لإقامة روابط أكثر استدامة وعمق بين البلدين.

وأكد ارتوراس، أن بقايا الطعام تتسبب فى مشكلات كبيرة للبيئة، سواء تركت الطعام في الطبق أو فى الثلاجة فمخلفات الطعام تمثل أزمة كبيرة قائلًا: التغيرات البسيطة في روتينك اليومى قد يتسبب فى تحقيق فرق كبير.. وفر الطعام واستخدم طرق أكثر ذكاء لتخزين الطعام وحفظه.

ويأتي الفيديو بالتزامن مع مؤتمر cop27 المنعقد فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لمواجهة التغيير المناخى والتوعية بمخاطره والعمل على مواجهته.