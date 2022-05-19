شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يستقبل الطفلة هنيدة أصغر راقصة تنورة ويوجه بعلاجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم الطفلة هنيدة، أصغر راقصة تنورة من ذوى الهمم وأسرتها وذلك بمقر ادارة الجامعة بقصر الزعفران إستجابة لطلب الإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج التاسعة المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

ورحب الدكتور محمود المتيني بالطفلة وأسرتها موضحا انه سيتم عمل كل ما يلزم لعلاجها وكذلك متابعة حالتها حتى إتمام الشفاء بمستشفيات الجامعة.

وأعقب ذلك توجه الطفلة وذويها إلى مركز التدريب والتطوير بكلية الطب وذلك لدراسة حالة الطفلة هنيدة محمد عزيز، حيث خضعت لفحص كامل للعين، مع فحص قاع العين والعصب البصري.