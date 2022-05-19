شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس: النظام الغذائى وممارسة الرياضة يقيان من الأمراض المناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ود.عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب، المؤتمر العلمى الأول لقسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب بالجامعة.

وفى كلمته أشاد الدكتور أشرف عمر بالدور الرائد لكلية الطب بوجه عام وقسم الروماتيزم والمناعة بوجه خاص فى إثراء البحث العلمى، لافتاً لأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية التى تطرح وتناقش كل ما هو جديد فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، ومن بينها الأمراض الروماتزمية والمناعية، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تطورات فى ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة

وأضاف أن الحرص على إقامة هذه المؤتمرات يسمح بنقل وتبادل المعارف والخبرات على مر الأجيال المتعاقبة.

وفى كلمته أوضح الدكتور عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم والمناعة بكلية الطب أن المؤتمر من خلال جلساته العلمية وورش العمل، يركز على أحدث طرق تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية المناعية فى ظل جائحة كورونا، وذلك بحضور نخبة من أساتذة التخصص من مختلف الجامعات المصرية.

وتحدث الدكتور عادل محمود عن عدد من الأمراض الروماتيزمية المناعية وعلاقتها بالإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته من بينها الذئبة الحمراء والروماتويد، وتصلب الجلد المناعى بالإضافة إلى أمراض أخرى أكثر شيوعاً مثل النقرس وخشونة المفاصل وغيرها، مؤكداً أن الإصابة بفيروس كورونا أو أي من متحوراته قد تؤثر تأثيراً بالغاً على حدة أعراض الأمراض الروماتيزمية، كما أن العلاجات التي يتم أخذها ضد فيروس كورونا قد يكون لها أثر على نشاط مرض الروماتيزم المناعي الذي يعاني منه المريض .

ونصح بضرورة وأهمية اتباع نظام غذائى صحى مع ممارسة الرياضة بشكل منتظم وبخاصة رياضة المشى أو الجرى مع اتباع نظام حياة صحى متوازن للوقاية من الأمراض المناعية وتخفيف حدة الآلام الروماتيزمية

وأشار إلى أن السيدات هم الفئة الأكثر إصابة فى أى مجتمع من المجتمعات بالأمراض الروماتيزمية، وهو ما يتطلب ضرورة الحرص على عدم زيادة الوزن قدر المستطاع لتجنب الشعور بحدة الألم.

كما تناول بالحديث الإشارة إلى فاعليات علاجات الحقن أو تناول المكملات الدوائية أو بعض الوصفات العشبية فى التخلص والشفاء التام من تلك الأمراض، لافتا إلى الحاجة فى بعض الحالات المزمنة للتدخل الجراحى.

وأوضح أن المؤتمر يطرح أيضا العديد من الأبحاث التى تدرس العلاقة بين الإصابة بالأمراض الروماتيزمية المناعية والحصول على جرعات اللقاح المضاد لكورونا ومتحوراته.

وتضمنت فعاليات افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن نشأة وتاريخ قسم الروماتيزم والمناعة، فضلا عن تكريم د. عادل محمود رئيس المؤتمر كلا من د. أشرف عمر عميد كلية الطب و د. محمد فتحي طمارة أستاذ الباطنة و الروماتيزم و رئيس الوحدة سابقا و د. محمد صلاح عبد الباقي أستاذ الباطنة و الروماتيزم و رئيس الوحدة سابقا ، لدورهما الرائد والمتميز في مساندة القسم.

يذكر أن المؤتمر شهد إقامة العديد من ورش العمل لشباب أطباء الروماتيزم لعرض طرق التشخيص و العلاج لأكثر الأمراض الروماتيزمية و المناعية شيوعاً بالإضافة إلى إقامة معرض على هامش المؤتمر لعدد من شركات الأدوية والشركات الطبية في المجال بحضور ما يقرب من 500 طبيب وطبيبة من مختلف كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية .