شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الكاملة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قليل سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشكل رسمى بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة وعدد من الوزراء المعنيين وعدد من النواب والمجتمع المدنى، من أحد فنادق القاهرة.

ومن أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، القائم على خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة.

كما تهدف أيضا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، باعتبارها آلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ.

تسعى أيضا الاستراتيجية الوطنية إلى إيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية.

كما تسعى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا، وكيفية رفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.

تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حزمة أولى من المشروعات ، من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

جدير بالذكر أنه بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تم إطلاق برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، وللقطاع الخاص دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

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