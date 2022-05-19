شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر أسماء 48 مقرأة قرآنية للأئمة والمصلين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيانَا مفصلَا بمقارئ القرآن الكريم بمديرية أوقاف الجيزة، حيث نشرت الوزارة المقارئ الخاصة بالأئمة والأعضاء الرسميين وستعقد عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع، وهي:

( 1 )مقرأة الشعراوي - سقارة

1. محمود رفاعى كامـــل زلط - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - شيخ مقرأة معتمد

2. عبدالرحمن عبد النبى عبد الرازق - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

3. هيثــــــم سـعد فتــحى عبد العزيز - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

4. حجاج سعــــيد محمـــدعامر - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

5. قطــــب محمد بدوي حسين - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

6. شعبان سعيد علــــى حسن - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

7. حمدى أحمد مـــبروك عبد المنعم - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

8. كامل عبد النبى أبوالعلاحمزة - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

9. عبدالنبى عمر محمدفرحات - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

10. عزت محمـــود محمد رجب - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

11. أيمن مبروك عبد المنعم مبروك - البدرشين أول - الشعراوى سقـارة - عضو مقرأة

( 2 )مقرأة السادات – سقارة

1. محمد رفاعى كامل زلط - البدرشين أول - السادات سقـارة - شيخ مقرأة معتمد

2. أحمد ماهرعبدالله حسانين - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

3. هانى عبد النبى عبدالرازق عبد الباقى - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

4. سعد عبد النبى سعد فرج خليل - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

5. يحيى ربيع على قطب - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

6. مصطفى ماجد عبد السلام إبراهيم - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

7. عمرو عبد النبي عبد الرازق عبد الباقى - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

8. عمرو عبد العاطى سيد عبد الواحد - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

9. على حســـــــن إبراهيم إبراهيم - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

10. عبد الرحمن أحمد حسن سيد غنيم - البدرشين أول - السادات سقـارة - عضو مقرأة

( 3 )مقرأة الرحمن – السكة الحديد

1. السيد إبراهيم السيد بدوى - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد متولى إبراهيم متولى - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

3. عمرو رمضان يمانى عجمى - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

4. أحمد شتات أبوالعلا سيد - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

5. محمد فوزى عبد الغفار بكر - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

6. على عبد الفتاح نصرمحمد - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

7. عبد الفتاح عبد العظيم عبد المنعم - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

8. عماد محمد خليــل سليمان - البدرشين أول - الرحمن السكة الحديد - عضو مقرأة

( 4 )مقرأة الهداية – أبو صير

1. رجب فتحى حسن عيسى - البدرشين أول - الهداية أبو صير - شيخ مقرأة معتمد

2. أسامة كاسب على عبد المقصود - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

3. على أحمد عوض أحـمد - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

4. محمودأحــــمد عوض أحمد - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

5. عبدالتواب فهمى أحمد عوض - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

6. محمود عباس عبدالمجيد حويه - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

7. عوض أحــــــمد عوض أحمد - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

8. على إسماعيل على ثابت - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

9. مؤمن مرعى ســـيدعلى - البدرشين أول - الهداية أبو صير - عضو مقرأة

( 5 )مقرأة الإخلاص – أبو صير

1. مصـــطفى علـــى عوض أحمد - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - قائم بأعمال شيخ مقرأة

2. رمضان محمد عبد المقصود حسن - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

3. صبري صـــادق ســــيد سلام - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

4. عادل عبدالواحــــد عرفة سلامة - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

5. على محمود عبد المقصود سيد - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

6. سعيد عبد الخالق طه الشيمى - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

7. محــــمد علــــى محـــــمد على - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

8. محمد صابر على رجب - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

9. مرسي عبد التواب مرسي حسن - البدرشين أول - الإخلاص أبو صير - عضو مقرأة

( 6 )مقرأة علي ندا – الكوم الأحمر

1. سلامة كامل جمعة قناوى - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - شيخ مقرأة معتمد

2. أيمن منصور عبد العزيز متولى - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

3. محمد محــسن حســانين عبد اللطيف - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

4. ممدوح أحمد عبد الحفيظ احمد - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

5. أحمد محــمد محــــروس عبدالغني - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

6. حسن محمد حسن محمد - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

7. حجاج صابر عبد اللطيف - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

8. حســــان علـــى أحمــــد محمد - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

9. أحمد محمود عبد الرحمن محمود - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

10. محمد عبد الحميد جودة مرجح - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

11. عصـام سيـــدعلـــــى إبراهيم - أوسيم - على ندا الكوم الأحمر - عضو مقرأة

( 7 )مقرأة المندوه – المنصورية

1. محمد مصطفى عبد الرحمن العياط - أوسيم - المندوه المنصورية - قائم عمل شيخ مقرأة

2. سنوسي عبده يوسف العياط - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

3. فتحى رواش عفيفي محمد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

4. نصر أحمد سيد أحمد جلاله - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

5. أحمدعبد الهادى احمد محمود - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

6. مصطفى أحمد خميس راشد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

7. أحمد سيدأحمدعباس - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

8. عمار أحمد عبد العظيم سيد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

9. كمال حسن عاشورخضر - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

10. عبد البر أحمد سيد أحمد - أوسيم - المندوه المنصورية - عضو مقرأة

( 8 )مقرأة جاد محسن – برطس

1. السيد على أحمد أحمد - أوسيم - جاد محسن برطس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. طه كمال مصطفى الصباحى - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

3. محمود محمد حسن دويدار - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

4. عماد الدين محمد حسن مصطفى - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

5. مشهور سعيد أحمدمدين - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

6. شحات أحمد حسن مصطفى - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

7. محمود عبد المنعم محمدالسيد - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

8. محمود عادل محمد إبراهيم - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

9. عبد الكريم محمد محمدمحمد - أوسيم - جاد محسن برطس - عضو مقرأة

( 9 )مقرأة النصر – القيراطيين

1. محمد يونس حسن حسن عيسي - أوسيم - النصر القيراطين - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. طاهر عبد الرؤوف عبد العال محمد - أوسيـم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

3. حسنى محمود عبد ربه احمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

4. ممدوح كامل على محمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

5. محمد أحمد أحمد خليفة - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

6. صلاح أحمد أحمد الزين - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

7. عبد المنعم أحمد رضوان صالح - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

8. عبد الناصر عبد الصبور عبد العال محمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

9. هانى شــــاكر أحمــــد محمد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

10. ياسر السيد حامد السيد - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

11. محمود إمام وخطيب حسين جادو - أوسيم - النصر القيراطين - عضو مقرأة

( 10 )مقرأة الصبّاح – الهرم

1. معاذ شريف صابر يوسف - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عادل حسنى عطيةعبد المنعم - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

3. عبد العليم على عبد العليم محمد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

4. صلاح سيد على قاسم - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

5. محسن الســــيد محمــدالسيد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

6. على السيد كامل عبد العال - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

7. على عبد النبي عويس عبد الواحد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

8. عبد الله عبد الحميد ربيع - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

9. محمد أحمد حمودة أحمد - الهرم - الصبـــاح ش.الهرم - عضو مقرأة

( 11 )مقرأة محمد أبو طي – جزيرة محمد

1. السيد عبد الحليم على حسن - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. السـيد محــــمد ماهرالسيد - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

3. كارم رضــوان حافـــظ محمود - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

4. أحمد عبد المنعم على حسن - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

5. مجدى عبده عبد البارى حسن - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

6. حسن محمود أحمد المغربي - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

7. أحمد محمد فهمى محمد سالم - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

8. أحمد سامى سيد محمد - الوراق - محمد أبو طي- جزيرة محمد - عضو مقرأة

( 12 )مقرأة علي الشورى – الرهاوي

م - الاسم - الإدارة - المقرأة - الصفة

1. أيمن محمد عبد المنعم محمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد رزق عبد الفتاح عبد الصمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

3. عاطف رجب فرحات محمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

4. عبدالله سعيد عبدالله عبد الصمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

5. عبد العزيز نصر عبد الصمد الشملول - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

6. مصطفى محمد عبد المنعم محمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

7. حمدي عيد خليل عبد الصمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

8. حامد عبد الفضيل عبد الرحمن - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

9. محمد جاد محمد خطاب - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

10. رجب عبد الواحد فرج على - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

11. سعيد أحمد عبدالله أحمد - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

12. محمد مرضى محمد على - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

13. عبد الرحيم أحمد عبد العزيز - منشأة القناطر - على الشورى الرهاوي - عضو مقرأة

( 13 )مقرأة النور - برقاش

1. إبراهيم رجب كريم محمد - منشأة القناطر - النور برقاش - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد كمال محمد طلبة - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

3. عبد الحميد رجب كريم محمد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

4. حمدي عبد العليم عبد العزيز زيدان - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

5. بدر محمد جمعة فايد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

6. عبد الفضيل محمد عبد الفضيل سعيد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

7. عاطف عباس بشير عبد الكريم - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

8. محمد جابر عبد الرحمن دياب - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

9. جمال محمد حسين أبو سيف - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

10. مراد على شعبان على - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

11. محمد حلمي عبد السلام الدغدوغي - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

12. عبد النبي حامد محمد السيد - منشأة القناطر - النور برقاش - عضو مقرأة

( 14 )مقرأة السلام بهرمس

1. مصطفى صبحى منجود منصور - منشأة القناطر - السلام بهرمس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عاشور محمد محمود أحمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

3. مصطفى محمد عبد النبي - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

4. محمــــد حســــن بدر محمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

5. سامح على عبد المجيد نجم - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

6. فتحى رجب عبد الحميد إسماعيل - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

7. أنور علي عمر عبد العزيز - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

8. السيد فرج حامد محمد الزقم - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

9. محمود عبد الفتاح حامد عبد الرحمن - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

10. أسامة عزت إبراهـــيم أحمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

11. عبد الرحمن صـــلاح جلال محمد - منشأة القناطر - السلام بهرمس - عضو مقرأة

( 15 )مقرأة علي خليفة – بهرمس

1. مجدى نجـــــيب شفـــــيق بيومى - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. إبراهيم جابر محـــــــمد سليمان - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

3. رمضان محمد محــــــمد بركات - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

4. محمد محـــمود أحمــــــــد الشافعي - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

5. كمال عبد المعطى عبد الواحد إسماعيل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

6. صبحى محمد محــــــمد بركات - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

7. عبدالفتاح عمر عبد العزيز إسماعيل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

8. عرفان صبحى إسماعيل إسماعيل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

9. محمود عبد النبي محمد أحمد - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

10. مسعد عبد المحسن منجود السيسي - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

11. حاتم صبحى إ سماعيل إسماعيــــل - منشأة القناطر - علي خليفة بهرمس - عضو مقرأة

( 16 )مقرأة علي غريب – الجلاتمة

1. حسين كامل أبو عميرة موسى - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - شيخ مقرأة معتمد

2. إبراهيم شعبان رجب عبد الله - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

3. أيمن سـعد سعيـــد سعد - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

4. مرزوق عبدالعزيز على السنيطي - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

5. حمدي محمود ظاهر حسين - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

6. محمد محمد عبــــاس فرحات - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

7. خالد راضي خالد عبد الحميد - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

8. رمضان محمود عبد المقصود مدين - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

9. سعيد محمد عبد النبي محمد - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

10. عاشور عبد المتجلي محمد الظريف - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

11. مصطفى محمد مصطفى محمود ابو حطب - منشأة القناطر - علي غريب الجلاتمة - عضو مقرأة

( 17 )مقرأة النور– بهرمس

1. يوسف محمد على بدر - منشأة القناطر - النور بهرمس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. السيد محمود السيد أحمد الشاهد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

3. أحمد عاشور أحمد عبود - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

4. عصام مبروك أحمد محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

5. محمود محمد مندوه محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

6. محمود محمد مصطفى هيبة - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

7. محمود محمد السيد محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

8. على خيرت على حسن - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

9. محمد حامد حســـن محمد - منشأة القناطر - النور بهرمس - عضو مقرأة

( 18 )مقرأة أبو سنة – ناهيا

1. محمد عبد الفتاح أبو السعود جهيم - كرداسة - أبو سنة ناهيا - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد محمود السيد القصاص - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

3. السيد كامل حسن الشعراوي - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

4. عادل على على أبو داغر - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

5. أحمد السيد أحمد الطايش - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

6. حمزة محـــــمد حمزة عبد الواحد - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

7. حسن عبد الفتاح إبراهيم غزالة - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

8. سمير عبد الفتاح إبراهيم غزالة - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

9. خالد رشدي إبراهيم العطار - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

10. كامل محمد حســـين عنبة - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

11. إسماعيل أحمد محمد الديب - كرداسة - أبو سنة ناهيا - عضو مقرأة

( 19 )مقرأة الشاعر – كرداسة

1. السيد أحمد أحمد الطايش - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - شيخ مقرأة معتمد

2. أنور حسانين أنور السيد - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

3. محمد بهي الدين عبد المقصود زكريا - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

4. عبدالحليم عادل علي أبو داغر - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

5. طه مليجى الصوابى أبوتيتى - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

6. مصطفى سالـــــــم على طلبة - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

7. عمرو محـــمد مرســــــي محمد - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

8. عبد الناصر عبد النبي شعبان عبد العزيز - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

9. محمد إبراهيــــــم عيسي محمد - كرداسة - الشــــاعر كرداسة - عضو مقرأة

( 20 )مقرأة عمر العراقي – ناهيا

1. عبدالعال السيد أحمد بدوى - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - شيخ مقرأة معتمد

2. أحمد على الســــــيد سلامة - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

3. أحمد عبد العال السيد الكفراوي - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

4. فتحي أحمد خلــــــيل إبراهيم - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

5. محمد عبد العزيز محمد العدوى - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

6. محمد سعد الســــــيد المزين - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

7. طارق سعد حسيـــن أبو داغر - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

8. إبراهيم السيد مبروك أبو السعود - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

9. وجيه علـــى عبد المجيد الوراقى - كرداسة - عمر العراقي ناهيا - عضو مقرأة

( 21 )مقرأة الهداية ظريف – كفر حكيم

1. السيد طه السيد داود - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. شهاب أحمد منتصر محمد - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

3. حسانين تهامي حسانين الصفطاوي - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

4. محمود أنور عبد الغنى عبد الجواد - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

5. سعيد صــــلاح عبده عامر - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

6. أحمد وهبة أبو سريع إسماعيل - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

7. أيمن حامد مبــــروك مسعود - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

8. عزالدين عطا صـــالح عثمان - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

9. حسن أحمد محـــــــمد أحمد - كرداسة - الهداية ظريف كفر حكيم - عضو مقرأة

( 22 )مقرأة الحصري

1. شعــبان العدلي عامـــــــر ميهوب - أكتوبر - الحصـــري - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أبو الليل أحمد عبد اللطيف - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

3. ربـــــيع ربــــيع عطــــية عويدات - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

4. عماد يحيى أحــــمد خليل - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

5. شعبان عبد الباقي عبد الواحد عبد الجواد - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

6. مالك محمــــود فـــــرج سيد - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

7. محمد أحمد حسن موسي - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

8. محمد عبد المنعم رمضان عبد السلام - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

9. عبد الرحمن صدقي عبد المنعم حمودة - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

10. رجـــــب سعــــيد محمد قــــناوي - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

11. محمد عبد الحسيب خليفة عريشة - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

12. محمود إبراهيم محمد على - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

13. محمود على محمود سليمان - أكتوبر - الحصـــري - عضو مقرأة

( 23 )مقرأة راشد لوتاه الشيخ زايد

1. محمد صـــــلاح علـــى علي - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عبد السلام رمضان عبد المقصود سيد - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

3. إبراهـــــــيم صابر علي رجب - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

4. شعبان رمــــضان زكى محمد - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

5. عبدالرحمن بوشي محمد موسي - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

6. حسين خليفة حسين محمد - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

7. مصطفى عمر إبراهــيم عامر - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

8. محمد خيـــــــرى حسين إبراهيم - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

9. عبد الرازق سالم عبده - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

10. إبراهيــــــم أحمد محمد الوكيل - أكتوبر - راشد لوتاه الشيخ زايد - عضو مقرأة

( 24 )مقرأة عبد اللطيف – أبو النمرس

1. محمد عبد الجليل ذكى عبد الجليل - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. طه عبد الشافي عبد ربه صالح - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

3. عبد الباسط محمد خليل على - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

4. إبراهيم عبد الله سيد عاشور - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

5. أحمد عبد الرحمن عبدالله عبد الله - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

6. أحمد عبد اللطيف عبد الحليم سليمان - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

7. شعبان رمضان محمد سيد - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

8. عصام أحمد محمد بيومي - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

9. فتحــــي عبـــاس محــــمد صبيح - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

10. إبراهيم عبد الفتاح مدكور بيومي - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

11. عصام سلامة حسين زيادة - الحوامدية - عبداللطيف – أبو النمرس - عضو مقرأة

( 25 )مقرأة محمد أحمد – الحوامدية

1. صفوت كامل عبد العال أحمد - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أيمن عبد الدايم رجب على - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

3. محمود شحات علي حسن - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

4. محمود حسن محمود أحمد - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

5. إبراهيم محمد عبد الله عبد الله - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

6. محمد عبد الفتاح كامل بيومي - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

7. محمد عبد الله محمود خلف الله - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

8. أحمد عبد العزيز إبراهيم الكرداس - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

9. عزت سيد رجب شعبان - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

10. سيد حربي نصر بيومي - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

11. حربي عبد الله محمد الدبشة - الحوامدية - محمد أحمد – الحوامدية - عضو مقرأة

( 26 )مقرأة محمد رمضان ش المحطة

1. أحمد محــــمود توفيــــق قنديل - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عبدالرحمن أنور محمد متولى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

3. محمـــد عــــبده ســــالـــم محمد - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

4. بلال محمد حداد على - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

5. طه صابر أحمد على - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

6. حسين رمـضان متــولى عيسوى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

7. مصطفى أحمد المصوعي مصطفى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

8. عبدالوهاب محمد عبد الغنى - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

9. عبدالنبي على مرسي عبود - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

10. عبدالسميع محمد أمين - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

11. عبدالرحمن أحمد على عبدالله السلاموني - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

12. محمود محمد سيد محمود - وسط الجيزة - محمد رمضان ش المحطة - عضو مقرأة

( 27 )مقرأة شعبان غنيم – العياط

1. عاطف مبروك بطاوي مبروك - العياط أول - شعبان غنيم العياط - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. سيد عبد التواب سيد وحش - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

3. سامح زغلــــول علي سالم - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

4. سليمان محمد محمود أحمد - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

5. سيد نادي محمــــود مرسي - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

6. عادل فتحي مبروك نخيلي - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

7. عبد النعيم محمد صالح خليل - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

8. علي محمد علي سيد - العياط أول - شعبان غنيم العياط - عضو مقرأة

( 28 )مقرأة الكبير - الطالبية هرم

1. سمير مشحوت عبد الشافي عمر - جنوب - الكبير الطالبية هرم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عمرو مصطفى عبدالعال عبد العزيز - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

3. صلاح عبد المحسن عبده محمد - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

4. محمد أبو النجا محمد غلاب - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

5. عبدالخالق محمد عبد الخالق بيومي - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

6. عبدالسلام عبد الرسول محمد على - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

7. محمد عيسي عبد الحكيم عيسي - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة

8. محمد رضا على الصاوي شعلان - جنوب - الكبير الطالبية هرم - عضو مقرأة