شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توريد 2.25 مليون طن قمح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا، اليوم، مع مديرى مديريات الزراعة عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم كل التسهيلات الممكنه لهم.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التى تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع السادة مسئولى وزارة التموين وكل الجهات المعنية كل فى محافظته، مؤكدا ضرورة أن تتم مقارنة الكميات التى يتم توريدها بالمساحات التى تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

وأشاد القصير بوطنية الفلاح المصرى ودعمه لدولته فى هذه المرحلة من خلال حرصه على توريد القمح الذى يعود مرة أخرى للشعب فى صورة رغيف خبز مدعم.

كما أشاد أيضا بجهود مديرى المديريات وجميع العاملين فى الإدارات الزراعية لتواجدهم الدائم فى الحقول مع المزارعين، وأكد أن الدولة تقدر تماما هذه الجهود خلال هذا الموسم الاستثنائى فى حصاد القمح نظرا للظروف التى يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 2.25 مليون طن.

وطالب من العاملين بالمنظومة ضرورة التواجد مع المزارعين على أرض الواقع، وتقديم كل الدعم للفلاح وإزالة أى عقبات تواجهه أثناء التوريد.