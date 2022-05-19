شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تشجع المزارعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والإسماعلية وشرق الإسماعيلية والقليوبية والنوبارية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والاعلاف.

وعقدت مدير مركز الزراعات التعاقدية لقاءات مع المزارعين بحضور مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة وكذلك مسئولي الإدارات والجمعيات الزراعية وذلك لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم واهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأضافت "رجب" أنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك في منظومة الزراعة التعاقدية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن فى وقت سابق عن التواصل إلى الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف على بدء الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الاسعار وقت حصاد المحصول.