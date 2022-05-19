شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة تنهى استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجيزة، أن مدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول " للعام الدراسي 2021_2022.

ومن المقرر بدء امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 وتنطلق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وأكد سلومه أن أجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالب وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات (( 20496 صناعي - 2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي )) موزع علي 223 لجنة.

كما تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وأوضح أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً.

وأشار إلى أنه تم تخصص (54) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة فى 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال و 21 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1154 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر 2 ( خدمات معاونة ) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد "سلومة" على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.