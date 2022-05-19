شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "يونيسف" يشيد بالمبادرات الرئاسية لدعم الأسرة المصرية والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جيريمى هوبكنز ممثل منظمه الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" فى مصر بالمبادارت الرئاسية فى مصر والجهود الرامية للحكومة المصرية لدعم الأسرة المصرية والطفل ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة، لافتا إلى أن اليونيسف تدعم بقوة هذه المبادرات وتعد هذه المبادرات أولوية قصوى بالنسبة لليونيسف.



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جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والجامعة الأمريكية حول الطفولة المبكرة وتوجيه الاستثمارات لتنمية رأس المال البشرى على المدى الطويل فى مصر بحضور د. نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأوضح المسؤول الأممي " نحن نستخدم البيانات والأدلة لتوجيه التغيرات وتطويعها للاطفال المستهدفين لافتا إلي حق كل طفل في حياة أفضل من خلال الصحه والتعليم مشيرا إلي دور اليونيسف في تثمين خطه العمل وكيفيه وضع السياسات والعمل في مجالات التغذية الصحه والتعليم الايجابيه علي الاطفال



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يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها يونيسف ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان " الأدلة العالمية من أجل مصر".



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وناقشت الندوة: كيف يمكن لأدلة التقييمات العشوائية التى تم إجراءها على مستوى العالم أن تثرى الجهود المبذولة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة في مصر.

بحضور الدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وحيريمى هوبكنز ممثل يونيسف فى مصر و كارين ماكورس، الأستاذة بكلية باريس للاقتصاد بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان، ويونيسف مصر.

وتهدف حلقة النقاش على تعزيز الحوار بين أولويات السياسة المصرية والأدلة العالمية ذات الصلة لتحديد رؤى حول كيفية تشجيع ضخ الاستثمارات التى يمكن أن تساعد في تنمية رأس المال البشري على المدى في الطويل فى مصر.