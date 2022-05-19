شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال ربط محاور جنوب وشرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة بالمنطقة الجنوبية تفقد خلالها عدد من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، التى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة الأعمال الجارية بمحور الحضارات الجديد الذى يربط المقطم والأسمرات بمنطقة متحف الحضارة، ومحور سميرة موسى الذى يربط أرض المعارض والعاشر بمنطقة التجمع، وأعمال ربط محور حسب الله الكفراوى بمحور ياسر رزق بكونيش المقطم، ضمن أعمال تطوير منطقة كورنيش المقطم التى ستوفر بعد انتهائها ممشى جديد يعد متنفس لسكان القاهرة لتمتع برؤيتها من هذا الارتفاع.

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.