شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعات المترو تنبه الركاب لغلق محطة العتبة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، غلق محطة العتبة غدا الجمعة طوال اليوم بالخط الثالث فقط، على أن تكون محطة باب الشعرية هى اخر محطات الخط الثالث وستعود الحركة لطبيعتها بعد غد السبت.

واوضحت الإذاعة أن محطة العتبة بالخط الأول تعمل بشكلها الطبيعى ولكن سيتم غلق المحطة الخاصة بالخط الثالث فقط.

وأعلنت الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، غلق محطة مترو العتبة، ليوم واحد فقط غدا الجمعة، نظراً لوجود أعمال إنشائية.

وأكدت الشركة أن محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

وقالت الشركة: “بناءً عليه يرجي العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق 21 مايو بشكل طبيعي ومنتظم”.