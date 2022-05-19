شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة شفط ذكية لتنظيف وتطهير ثوب الكعبة المشرفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة مكينة شفط ذكية لتنظيف وتطهير ثوب الكعبة المشرفة.

وأفاد المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي بأن مكينة التنظيف الذكية تعمل وفق معايير تكنولوجية حديثة وبمواصفات عالية الجودة للحفاظ على سلامة ثوب الكعبة المشرفة والمصنوع من الحرير الخالص وتعمل بشكل جيد لعدة ساعات متواصلة.

وذكر مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أن الوكالة حريصة على توفير أحدث الأجهزة لتطهير ثوب الكعبة المشرفة، والتي تساهم في تسريع أداء المهام المطلوبة مع فريق العمل في صيانة الكعبة المشرفة بشكل أكثر جودة واتقان وسرعة في الإنجاز، وإن الجميع متخصصون ومدربون على صيانة وتنظيف ثوب الكعبة المشرفة.

والجدير بالذكر أن تجربة المكينة تمت بشكل مرن جداً مما يساعد في الحفاظ على كسوة الكعبة المشرفة بطريقة احترافية وسريعة وتساهم في عدم تأثر القماش باستخدام هذه الماكينة وأيضاً سهولة إفراغ الغبار بشكل آمن.