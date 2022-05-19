شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وفد مغربى يزور مركز المعلومات بوزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من المتدربين من المغرب مركز المعلومات بوزارة الموارد المائية والرى ضمن فاعليات ورشة العمل الختامية لمشروع "تنفيذ أجندة 2030 لرفع كفاءة إنتاجية المياه وتحقيق عنصر استدامة المياه في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا"، التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة FAO بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

وخلال الزيارة تم عرض أهم الأنشطة التى يقوم بها مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة كما تم عرض أهم التطبيقات الفنية الخاصة بميكنةأعمال الوزراة وبعض التطبيقات المتاحة على موقع البوابة الجغرافية الخاص بالوزارة علي المتدربين، كما استقبل مركز التنبؤ الوفد أيضاحيث تم استعراض انشطة المركز و ووحدة الإنذار المبكر و مناقشة سبل التعاون.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.