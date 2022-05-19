شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الإيطالى يوصى بزيارة "مرسى علم".. ويؤكد: مصر مكان مثالى للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت عدة وسائل إعلام إيطالية الضوء علي معالم مصر السياحية، متوقعة ازدهارها الموسم السياحي في الأشهر المقبلة، مع انحسار إصابات كورونا بشكل لافت، مشيداً بشكل خاص بشواطئ مرسي علم التى اعتبرها مكاناً مثاليا للاستمتاع بالعطلات.

وقال موقع استريتو الإيطالي الخميس، إن مصر تتمتع بمدن جديرة بالزيارة، مذكراً الإيطاليين باشتراطات السفر، بما فيها التأشيرة والـ"PCR" وغير ذلك.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "اودين20" الإيطالية، إن مصر هي المكان المثالي للقيام برحلة في أواخر الربيع، من حرارة متوسطة، ويفضل الإيطاليون قضاء عطلتهم في العديد من الأماكن في مصر، ولكنهم يفضلون بشكل خاص "مرسى علم"، حيث الغطس في المياه الصافية الكريستالية والتان الذهبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإيطاليين يعشقون رؤية الأسماك الرائعة والرخويات والسلاحف والدلافين، فهذا المكان لا يفشل أبدا في إبهار المسافرين.

وبدأ الإيطاليون يتشجعون للسفر إلى مصر خاصة إلى شرم الشيخ ومرسى علم، وأصبح هناك اهتماما كبيرا لدى الإيطاليين لاكتشاف جمال البلد، فكانت البيانات الأولى مشجعة للغاية.

وأشارت إلى أن مصر تعتبر مثل وجبة متكاملة العناصر بالنسبة لأى سائح، فهى تحتوى على العديد من الأماكن الجذابة مثل الأهرامات وأبو الهول فى الجيزة، ومعبد ابو سمبل والكرنك فى أسوان والأقصر، كما يوجد وجهات سياحية آخرى مهمة مثل مسجد محمد على باشا، والمناطق الساحلية من البحر الأحمر ومرسى علم ومرسى مطروح، فضلا عن الرحلات النيلية الرائعة ليلا.

تشهد مدينة مرسى علم انتعاشة فى حركة السياحية خلال هذه الأيام، وتعتمد مدينة مرسى علم اعتمادا كبيرا فى البرامج السياحية بها المقدمة للسياح على الأنشطة البحرية، كونها تضم أفضل مواقع غوص فى العالم، وتظهر بها كائنات بحرية مختلفة يرغب سياح العالم للغوص ومشاهدتها، وبجانب ذلك تشهد مدينة مرسى علم انتعاشه كبيرة فى رحلات السفارى الجبلى.

كما تشهد رحلات السفارى الجبلى فى مرسى علم انتعاشه كبيرة، وهناك إقبالا كبيرا من السياح للقيام برحلات الجبل، ومنهم من يفضل القيام بعمل مبيت فى الصحراء لمشاهدة النجوم.