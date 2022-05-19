شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: المخزون الاستراتيجى من القمح لم يتأثر بتقلبات السوق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها الحكومة: مخزون مصر الاستراتيجى من الأقماح لم يتأثر بتقلبات السوق العالمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..العربية للتصنيع تتعاون مع "المصريين للاستثمار" وشركة إماراتية لتوطين المركبات الكهربائية

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا, وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للإستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.

الإعلام الإيطالى يوصى بزيارة "مرسى علم".. ويؤكد: مصر مكان مثالى للسياحة

سلطت عدة وسائل إعلام إيطالية الضوء علي معالم مصر السياحية، متوقعة ازدهارها الموسم السياحي في الأشهر المقبلة، مع انحسار إصابات كورونا بشكل لافت، مشيداً بشكل خاص بشواطئ مرسي علم التى اعتبرها مكاناً مثاليا للاستمتاع بالعطلات.

روسيا تعتزم تعزيز صادراتها من القمح إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت روسيا اليوم الخميس، عزمها تعزيز صادراتها من القمح إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا، بحسب تقارير إعلامية.

بنك الاستثمار الأوروبى لـ"أ ش أ": ندرس المشاركة فى خطة الدولة لتحلية مياه البحر بمصر

كشف الدكتور وليد سالم خبير قطاع المياه ببنك الاستثمار الأوروبي عن أن البنك يدرس حاليا المشاركة في خطة الدولة لتحلية مياه البحر فى مصر فى إطار المشروعات التي يسهم البنك فى تمويلها.

انخفاض بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائلا للحرارة على السواحل للشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

غلق مؤقت غدا لمترو العتبة طوال اليوم لوجود أعمال إنشائية

تغلق الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث، محطة منرو العتبة، ليوم واحد فقط غدا الجمعة، نظراً لوجود أعمال إنشائية.

معلومات الوزراء: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 20% الربع الأول من 2022

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أن صادرات مصر غير البترولية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 9.2 مليارات دولار، وبنسبة زيادة بلغت 20%.

الحكومة: مخزون مصر الاستراتيجى من الأقماح لم يتأثر بتقلبات السوق العالمية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجى لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمى تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

مستشار الرئيس لشؤون الصحة: وفرنا 85 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في السنوات الماضية للحصول على لقاحات كورونا، مشدددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية إتاحتها.

معلومات الوزراء: البنك الدولى يتوقع استمرار تأثر الأسعار بأزمة أوكرانيا خلال 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار السلع العالمية خلال 2022، حيث توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنحو 50% خلال 2022.

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات

نشرت جروبات الغش الإلكترونى قبل قليل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات، منها محافظة الدقهلية حيث تم نشر أسئلة اللغة الإنجليزية وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمحافظة الجيزة والدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة دمياط وغيرها من المحافظات، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق فيما تم تداوله من امتحانات ومحاسبة المسئول عن تصويرها واتخاذ الاجراءات ضد من قصر فى عمله.

الأرصاد: طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 27

يشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص الدولة المصرية على استقلال وسيادة القضاء

أبرزت صحيفتان كويتيتان الصادرتان اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء وأنه عماد المجتمع وضمانه السلم الأهلى بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسى بضرورة مواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اليوم بحضور رئيس الوزراء

أكدت وزارة البيئة، أنه سيتم إطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من الوزراء، وممثلين عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

أعمال توصيل غاز.. "تاون جاس" لسكان الإسماعيلية: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال توصيل غاز طبيعى بمنطقة الإسماعيلية "، وذلك اعتبارا من التاسعة صباحا غدا الجمعة.

البنك المركزى: نتوقع 6% نموا اقتصاديا ومستمرون فى التعاون مع صندوق النقد

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدير بنجاح السياسة النقدية فى الوقت الحالى وسط التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية دعمت البنية التحتية والطرق والصوامع الخاصة بحفظ الغلال والقمح بما يدعم قوة مواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات جائحة كورونا.

صادرات مصر من الوقود تقفز نصف مليار دولار فى شهر واحد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت قفزة ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث حققت صادرات الوقود نحو مليار و162 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت نحو 569 مليون و227 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 593 مليون و283 ألف دولار.

بدر بانون يظهر في الأهلي بعد غياب 5 شهور

ظهر المغربي بدر بانون مدافع الأهلي في تدريبات فريقه المقامة على ملعب التتش صباح اليوم الخميس، بعد العودة من بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي وبدء المشاركة في تدريباته فريقه بالتدريج استعدادا للعودة والمشاركة في المباريات.

صحيفة جنوب أفريقية: الأهلى يسجل أسوأ أداء فى 8 سنوات

كشفت تقارير صحفية أن التعادل الذى حققه الأهلى أمام البنك الأهلى بنتيجة 0 / 0 يعد أسوأ نتيجة للأحمر حققها منذ 8 سنوات فى بطولة الدوري الممتاز تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسميمانى.

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح فى دوري أبطال أوروبا قبل نهائى الريال؟

يقدم النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول، مستويات جيدة فى الدورى الإنجليزي لكرة القدم الموسم الحالي سواء على المستوى المحلى أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. زلة لسان بوش الابن تفضح حقيقة ما جرى بالعراق.. ماسك يخسر 12 مليار دولار بيوم واحد بعد تحوله لـ"جمهورى".. طوارئ فى أوروبا بعد انتشار فيروس "جدرى القرود"

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.

الأوقاف تواصل بيع صكوك الأضاحى بالمساجد الكبرى والمديريات.. قيمة الصك من اللحوم البلدية 3800 جنيه و2200 للسودانية.. وتؤكد: يقطع الطريق على المتاجرين بالعمل الاجتماعى.. وتلقى الطلبات متواصل على الـ"واتس آب"

تواصل وزارة الأوقاف، منذ منتصف شهر رمضان بيع صكوك الأضاحي، في جميع مديرياتها وفى المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، كما خصصت عددا من الأرقام لتلقى طلبات شراء الصكوك عبر تطبيق "واتس آب"، حيث تتلقى الوزارة الطلبات وترسل مندوبا لديها للراغبين في الشراء، بالإضافة إلى حسابات شراء صكوك الأضاحى فى 4 بنوك وطنية والبريد المصري، وأعلنت الوزارة وصول باكورة مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف لـ 5845400 جنيه بإجمالى مبيعات 2657 صك أضاحى سودانى، لافتة إلى أنه جاءت فى المقدمة مديرية أوقاف بنى سويف، حيث حققت إجمالى 710 صكوك أضاحى بمبلغ 1562000 جنيه.

مصر أول دولة عربية تطلق استراتيجية تنمية الطفل.. المجلس القومى للأمومة والطفولة: نعمل بالتوازى مع مبادرات الرئيس السيسى لدفع تنمية الأسرة المصرية قدما للأمام.. و"النواب" يوافقون على ميزانية المجلس

خلال اجتماعاتها الأخيرة لمناقشة الموازنات العامة لمؤسسات الدولة، وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي على الموازنة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة للعام المالي 2022/2023، بإجمالي 55 مليونا و160 ألف مقارنة بـ51 مليونا للعام المالي 2021/2022، وذلك خلال مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.