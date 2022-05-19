شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوكرانى ضرورة التوصل لحل سلمى للنزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس ، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ”ديميترو كوليبا“ تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في ظل الصراع العسكري الدائر.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد على ضرورة مواصلة المساعي وبذل كافة السبل بهدف التوصل إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً في هذا الصدد إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.