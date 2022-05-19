شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ محاور 26 يوليو والطريق الأبيض والمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه يتم تنفيذ محاور جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية بالمحافظة، مما يعد نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها المحافظة من قبل في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على مواطني المحافظة في تنقلاتهم اليومية وبعد سنوات من المعاناة، وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تحظى بمتابعة ورعاية دورية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التفقدية التي أجراها لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة لمحور المنصورية بنطاق حي الهرم ومركز كرداسة ومسار أعمال توسعات محور 26 يوليو والطريق الأبيض، ومراحل العمل الجارية، بمحور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور.

ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة التواجد الميداني لكافة المسئولين يومياً لمواجهة العقبات التي تعوق تنفيذ المشروعات أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع التوسعات بطريق المنصورية بالقطاع الواقع أسفل الطريق الدائري بنطاق حي الهرم.

كما تابع المحافظ أعمال تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة مشيدا بالطفرة الحضارية التي تحققت بالقطاعات التي تم انتهاء الأعمال فيها، في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف مشددا على مدير مديرية الرى بالمحافظة بضرورة تسريع نسب تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير وبما يحقق النفع العام للمواطنين.

كما عاين اللواء أحمد راشد، مسار توسعات محور 26 يوليو بنطاق مركز ومدينة كرداسة و الطريق الأبيض في النقطه الأولى من الأعمال وذلك بمنطقة امتداد البرنسيسة، والذي من المقرر ربطها مع طريق المنصورية لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعه بذلك القطاع، موجها رئيس مركز كرداسة بإنجاز إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الآعمال والتي تم تحديدها مسبقا وتعويض قاطنيها.

وتفقد اللواء راشد مواقع الأعمال الإنشائية لعدد 3 كباري سيارات مارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوي لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس مركز كرداسة بسرعة رفع المخلفات والرتش ونواتج أعمال الإزالة والتوسعات الجارية بمسار الطريق وبالتنسيق مع مديرية الري لرفع مخلفات التطهير للترع والمصارف الجارية بذلك القطاع لسرعة استكمال الأعمال الإنشائية بالطريق الأبيض.

وفي نفس الإطار عاين المحافظ الأعمال الإنشائية لمحور الفريق كمال عامر وخطة رفع كفاءة وتمهيد وتطوير المساحات والساحات أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء وبالطريق الموازي لشارع السودان بجوار السكة الحديد لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث كلف المحافظ بسرعة الانتهاء من الأرضيات الخرسانية وأرصفة المشاة والأسوار بشكل موحد ووفقا للمعايير التي تم تنفيذها بالعديد من القطاعات الأخرى بمسار المحور لتظهر بالشكل الحضاري.

واستمع المحافظ خلال جولته لآراء المواطنين، وقد اطلع على مقترحات في بعض الأمور الجارية بالمحافظة ووعد بدراستها والعمل على الاستجابة لها .

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزه محمد عبد السلام مدير مديرية الري خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسه وحسن موافي رئيس حي الهرم وياسر سامي رئيس حي العجوزه و نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان.